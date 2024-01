Coppa del Re: Barbastro-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Sedicesimi di finale di Coppa del Re: Barcellona ospite dell’Unión Deportiva Barbastro, squadra di Segunda Federación. Blaugrana, eliminati in semifinale dal Real Madrid nella passata edizione, all’esordio stagionale nella competizione. Dall’altra parte, i padroni di casa dell’Unión Deportiva Barbastro che hanno eliminato l’Almeria, nel Primo turno, e il Ponferradina, nel Secondo. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

BARBASTRO (4-3-3): Fabrega; Val, Mingotes, Jaime, Carbonell; Javito, Rausell, I.Garcia; Bautista, De Mesa, Gonpi. All. Martinez.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Pena; Fort, Christensen, Kounde, Balde; Lopez, Romeu, Roberto; Yamal, Roque, Joao Felix. All. Xavi.