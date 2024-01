Las Palmas-Barcellona, le ultimissime sulle formazioni

Barcellona in campo con il 4-3-3. Difesa affidata a Araujo e Christensen centrali, con Cancelo e Balde ai lati. Mediana con Gündoğan, De Jong e Sergi Roberto. In avanti il tridente con Raphina, Lewandowski e Joao Felix, il quale dovrebbe essere preferito a Ferran per una maglia da titolare.

Le probabili formazioni:

LAS PALMAS (4-3-3): Álvaro Valles; Álex Suárez, Saúl Coco, Mika Mármol, Sergi Cardona; Javi Muñoz, Kirian, Loiodice; Marc Cardona, Munir, Sandro. All. Pimienta.