giovedì, Febbraio 5, 2026
Coppa Italia, Atalanta-Juventus: probabili formazioni e dove vedere la partita in chiaro in tv

Anna Rosaria Iovino
juventus fc
Khéphren Thuram in azione ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Al Gewiss Stadium, oggi, 5 febbraio 2026, alle ore 21, andrà in scena il big match nei quarti di finale in Coppa Italia. L’Atalanta ospita la Juventus a Bergamo nella sfida a eliminazione diretta della coppa nazionale che vale un posto in semifinale. Atalanta-Juventus verrà guidata dall’arbitro Fabbri.

Coppa Italia, Atalanta-Juventus

La Juventus è reduce dal netto successo in campionato contro il Parma, battuto 4-1 al Tardini, e dal passaggio allo step successivo della Champions League, dove ai playoff incontreranno il Galatasaray.

L’Atalanta arriva da un pareggio importante, lo 0-0 in trasferta contro il Como di Fabregas.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kolasinac, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; Raspadori, De Ketelaere; Scamacca. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Cabal, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Zhegrova, Miretti, Conceicao; Openda. All. Spalletti

Atalanta-Juventus, dove vederla in tv

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity e sul sito web di SportMediaset.

