Coppa Italia: Atalanta-Sassuolo, le scelte di Gasperini e Dionisi | Le formazioni

Atalanta in campo con il 3-4-2-1. Gasperini lancia Scalvini, Palomino e Kolasinac in difesa. In mediana Ederson e De Roon, con Holm e Ruggeri sulle fasce. In avanti, alle spalle della punta, De Ketelaere, spazio per Miranchuk e Pasalic. Musso tra i pali.

Berardi, Laurentiè, Bajrami e Pinamonti nei neroverdi. Attacco affidato a Castillejo, Volpato e Ceide, sulla trequarti, alle spalle del terminale d’attacco, Mulatteri. Centrocampo con Matheus Henrique e Thorstvedt. Terzetto difensivo con Missori, Tressoldi, Ferrari e Pedersen. In porta c’è Cragno.

Le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Palomino, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Pasalic; De Ketelaere. All. Gasperini.

SASSUOLO (4-2-3-1): Cragno; Missori, Tressoldi, Ferrari, Pedersen; Matheus Henrique, Thorstvedt; Castillejo, Volpato, Ceide; Mulatteri. All. Dionisi.