Coppa Italia: Lazio-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Lazio-Napoli, la gara andrà in onda su Italia 1

Nel primo match dei due che si giocheranno in pochi giorni di distanza, le due squadre cercano il passaggio ai Quarti di Finale. Tanti i cambi per Baroni e Conte, che però non vogliono cali di concentrazione nonostante il turnover.

Lazio-Napoli, le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Pedro (Dia), Tchaouna, Zaccagni; Castellanos. All.: Baroni.

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rafa Marin, Buongiorno, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour, McTominay; Ngonge, Simeone, Neres. All.: Conte.