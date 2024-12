Coppa Italia: poker Roma, vittoria in scioltezza per la squadra di Ranieri (4-1) | Doppietta per Dovbyk

Dopo la sconfitta di Como la partita dell’Olimpico è diventata di fondamentale importanza, e allora serve vincere. Ranieri sceglie Dovbyk dal 1′ e l’attaccante non si fa trovare impreparato perchè il calciatore ucraino in 19′ realizza una doppietta che proietta i giallorossi già sul doppio vantaggio. La Roma c’è però, e allora ecco che al 24′ arriva il tris di Baldanzi, rete che dà morale all’ex Empoli.

Roma-Samp, i giallorossi ritrovano la vittoria

Termina così il primo tempo, con la squadra giallorossa che conduce con un secco 3-0 la gara anche se nella ripresa servirà preservare le energie in vista del campionato. La Roma preserva il vantaggio anche se la squadra di Semplici riapre la gara grazie alla rete di Yepes e allora Ranieri opta per i cambi: dentro Soulè e Le Fèe per Saelemaekers e Pisilli. Tante le sostituzioni fatte in questi minuti visto che arriva poi il momento di Pellegrini e Dahl al posto di Zalewski e Paredes. Nel finale c’è gloria anche per il neoentrato Shomurodov entrato al posto di Dovbyk e che realizza il gol del faditico 4-1 che regala una bella vittoria in vista del Parma alla squadra di Ranieri.