La vittoria contro il Cagliari ha dato ancor di più consapevolezza nella Lazio, che ora non vuole più fermarsi. Per la Coppa Italia Sarri opterà per il turnover a cominciare dalla difesa, che rivedrà titolari Gila e Pellegrini.

Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Retegui