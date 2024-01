Coppa Italia, Zaccagni regala la semifinale alla Lazio (1-0). Male i giallorossi di Mourinho

Si sa che il derby regala sempre grandi emozioni, specialmente quello tra Lazio e Roma, anche se si tratta di una partita di Coppa Italia. Tanti gli assenti in questo match delle 18, da Luis Alberto, Provedel e Immobile da una parte e Smalling, Aouar, e Renato Sanches dall’altra. Poche le occasioni nel primo tempo per le due squadre con la Roma che gioca a tratti meglio rispetto alla squadra di Sarri, che appare ancora timida e impacciata anche se nessuna delle due riesce a concretizzare seriamente.

Il secondo tempo ricomincia subito con una novità negativa per la Roma perchè Mourinho toglie Dybala per infortunio e lo sostituisce con Lorenzo Pellegrini. Al 49′ arriva però l’episodio che cambia la partita perché alla Lazio viene assegnato un calcio di rigore per fallo di Huijsen su Zaccagni con il Var che segnala l’episodio e con Zaccagni che batte prontamente Rui Patricio. I biancocelesti con la rete del vantaggio prendono coraggio e ci provano e sfiorano il raddoppio. L’unica occasione giallorossa della partita capita all’88’ a Belotti anche se Mandas è bravissimo a respingere due volte il tiro dell’ex Torino. Sale la tensione nel finale, espulsi Pedro e Azmoun, con la squadra di Mourinho che ci prova in tutte le maniere anche se si devono arrendere ai biancocelesti di Sarri, che ora aspettano la vincente di Juventus-Frosinone.

Lazio in semifinale, la Roma perde il derby

TABELLINO:

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari (dal 22′ st Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi (dal 22′ st Rovella), Vecino; Felipe Anderson, Castellanos (dal 31′ st Isaksen), Zaccagni (dal 22′ st Pedro). A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Casale, Gila, Pellegrini, Rovella, Luis Alberto, Kamada, Basic, Isaksen, Pedro Saná Fernandes, Gonzalez. All. Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Huijsen (dal 36′ st Belotti); Karsdorp (dal 13′ st Azmoun), Cristante, Paredes, Bove (dal 30′ st El Shaarawy), Zalewski (dal 13′ st Spinazzola); Dybala (dal 1′ st Pellegrini), Lukaku. A disp.: Pellegrini, Spinazzola, Azmoun, El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Reti: 6′ st Zaccagni (rig.)

Ammoniti: Cristante, Castellanos, Mancini, Guendouzi, Luca Pellegrini, Pedro, Paredes

Espulsi: Pedro

Recupero: 2′ pt, 7′ st