La Roma non dimentica Mourinho

È il monito 10 della sfida tra Roma e Verona, i tifosi giallorossi omaggiano José Mourinho. Cori e applausi per il tecnico portoghese fresco di esonero..il popolo giallorosso non dimenticano il mister capace di regalare alla Roma un titolo europeo. Cori e applausi, per sempre José.