Corona shock: “Anche Zaniolo e Tonali scommettono”

Dopo il tormentone uscito sul calcioscommesse legato a Fagioli, Fabrizio Corona svela un altro clamoroso retroscena: “Anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali scommettono”. Questo è quanto riportato dal personaggio televisivo su Dillinger News e poi tramite il suo profilo IG nella storia successiva fa vedere come Corona si stia dirigendo in questura a Milano. Calcioefinanza riporta poi come “Alle 18 arriveranno le prime prove sui calciatori coinvolti e nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi”.