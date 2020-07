Coronavirus Djokovic e la moglie Jelena negativi al Covid-19: i dettagli

Coronavirus Djokovic e la moglie Jelena negativi al Covid-19

Novak Djokovic e la moglie Jelena sono tornati negativi al coronavirus. Lo ha confermato il test che i due hanno eseguito a Belgrado. Lo riferisce lo staff del campione di tennis, come riportato dai media serbi. Novak e Jelena Djokovic, che non hanno mai manifestato i sintomi del virus, hanno eseguito il test in accordo con i medici. I due hanno trascorso gli ultimi due giorni in isolamento.

Coronavirus Djokovic e l’annuncio del 23 giugno

Il numero uno al mondo aveva annunciato di essere positivo, così come la moglie, lo scorso 23 giugno, dopo il ritorno da Zara, dove si trovavano per il torneo benefico Adria Tour organizzato dallo stesso Djokovic. Negativi, invece, i figli. Durante il torneo, poi interrotto, erano risultati contagiati anche il bulgaro Grigor Dimitrov, il croato Borna Coric, il serbo Viktor Troicki e Goran Ivanisevic, coach di Nole.