Coronavirus Inter, Massimo Moratti per la Regione Lombardia

Coronavirus Moratti Inter Regione Lombardia | Gesto bello e significativo di Massimo Moratti che ha donato, tramite l’azienda di famiglia, la Saras, un milione di euro alla Regione Lombardia cosi duramente provata dall’emergenza coronavirus. L’ex Presidente nerazzurro vuole stare vicino al popolo lombardo che è quello che sta soffrendo di più in questi giorni. Ma va sottolineato che la Saras già stava aiutando la Regione presieduta dal governatore Fontana con progetti per rinforzare le strutture sanitarie. La società ha dato un contributo anche alla Regione Sardegna dove c’è la sede della raffineria Sarroch.

Le parole dell’ex Presidente neroazzurro

“Abbiamo deciso di scendere in campo per aiutare la Regione Lombardia – ha sottolineato Moratti in una nota ufficiale diffusa della stessa Saras – che è una delle aree più colpite dal virus. La regione e le strutture sanitari stanno affrontando questo momento con senso di responsabilità, unione e coraggio. Gli ospedali stanno producendo il massimo sforzo e hanno un ruolo fondamentale per sconfiggere questo virus”.