Coronavirus MotGp, rinviato il GpJerez di Spagna

Coronavirus Motgp GpJerez Spagna | Slitta ancora l’inizio del mondiale MotoGp. Come comunica la Dorna, l’agenzia che organizza gli eventi del motomondiale, in una nota ufficiale, poi diffusa sugli account social dell’Agenzia, il Gran Premio di Spagna in programma a Jerez dal 1 al 3 maggio è “stato rinviato a causa della situazione generata dal coronavirus”.

Il post con la nota ufficiale della Dorna

“Visto che la situazione è in continua evoluzione, la nuova data del Gran Premio spagnolo sarà confermata non appena sarà possibile stabilire con esattezza i giorni durante i quali si svolgerà l’evento – fanno sapere in nella nota FIM, IRTA e Dorna Sport – Il calendario aggiornato sarà pubblicato appena disponibile”