Coronavirus NBA, Kevin Durant positivo al Covid-19

Coronavirus NBA Kevin Durant | Altri quattro giocatori della Nba di basket sono risultati positivi al test sul coronavirus: fanno parte tutti dei Brooklyn Nets. Lo ha annunciato il club di New York con un comunicato. Tre giocatori non hanno sintomi, il quarto sì. Ricordiamo che il campionato è stato sospeso la sera dell’11 marzo dopo che un giocatore degli Utah Jazz, Rudi Gobert, era risultato positivo al test sul Covid-19. In totale, salgono a sette gli atleti risultati infetti.

Le parole di Durant

Solo uno dei 4 giocatori dei Brooklyn Nets positivi al Coronavirus è stato reso noto. Si tratta di Kevin Durant, arrivato in estate dai Golden State Warriors. Durant, probabilmente lo sportivo di più alto profilo ad aver contratto il Coronavirus fino ad ora. “Sto bene ma voi state attenti, prendetevi cura di voi stessi e rimanete in quarantena. Riusciremo a superarla”, ha detto Kevin Durant, a The Athletic. Il due volte vincitore dell’anello sta bene, è asintomatico, ma ha lanciato l’ennesimo segnale di cautela a tutti i cittadini del mondo.