Coronavirus Serie A, la Lega Calcio ha scelto la data della ripresa

Coronavirus Serie A Data Ripresa | La Serie A intravede uno spiraglio di luce, perché all’incirca tra quindici di giorni (il 15 o il 18 aprile) le squadre potrebbero tornare a faticare sui relativi campi d’allenamento. E a fine maggio, l’idea è domenica 24 (ironia del destino proprio il giorno in cui sarebbe dovuto terminare) ma potrebbe slittare a quella successiva, tornare a giocare il Campionato. Lo riporta, con dovizia di particolari, l’edizione oggi in edicola del quotidiano “Il Messaggero”.

Rigorosamente a porte chiuse

La Serie A, quindi ripartirebbe, ma rigorosamente a porte chiuse. Dodici giornate più i vari recuperi. Entro metà luglio la serie A sarebbe conclusa in modo tale da lasciare spazio alle coppe europee che, invece, andranno avanti, secondo quanto previsto dalla UEFA fino a Ferragosto. Si giocherebbero solo partite di sera, a porte chiuse, a ritmi forzati e nei casi delle Regioni più colpite dall’epidemia coronavirus si andrebbe in campo neutro. E’ chiaro che tutto dipenderà dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM, che dovrebbe vedere la luce oggi o al massimo domani. La riapertura del calcio viene vista anche come spiraglio di speranza per tutto il Paese. Di questo si è discusso anche ieri durante la riunione con l‘AIC, l’Associazione Italiana calciatori presieduta da Damiano Tommasi. La maggior parte degli addetti ai lavori si è detta disponibile. Il resto lo scopriremo in queste ore