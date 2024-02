Costa d’Avorio-DR Congo, probabili formazioni e dove vederla

Seconda semifinale di Coppa d’Africa, mercoledì alle 21, tra Costa d’Avorio e DR Congo allo Stadio Olimpico Alassane Ouattara di Abidjan. Padroni di casa, dopo il terzo posto nella fase a gironi, hanno raggiunto il penultimo atto della competizione dopo aver superato il Senegal, campione in carica, e il Mali. Il Congo, invece, ha sconfitto l’Egitto, negli ottavi, e la Guinea, nei quarti. Il match sarà visibile, in diretta e in streaming, su Sportitalia.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-DR Congo:

COSTA D’AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Singo, N’Dicka, Boly, Konan; Seri, Kessié; Pépé, S. Fofana, Adingra; Haller. CT. Faé.

DR CONGO (4-2-3-1): M’Pasi; Kalulu, Mbemba, Inonga, Masuaku; Pickel, Moutoussamy; Elia, Bongonda, Wissa; Bakambu. CT. Desabre.