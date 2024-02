Costa D’Avorio-Dr Congo, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La partita tra Costa d’Avorio e Congo DR si terrà il 7 febbraio 2024 alle 21:00. La Costa d’Avorio cerca di riscattarsi dopo una fase a gironi deludente, mentre il Congo DR punta a raggiungere la finale per la prima volta dal 1974. Entrambe le squadre hanno dimostrato resilienza nei turni precedenti, ma devono fare i conti con importanti assenze per squalifica e infortuni. La partita promette di essere equilibrata, con un leggero vantaggio per la Costa d’Avorio grazie al supporto del pubblico di casa​​.