SFIDA FINO ALL’ULTIMO RESPIRO

L’entusiasmante sfida scudetto tra Inter e Napoli entra nel vivo. Siamo alle ultime cinque giornate decisive.

QUI SI FA LA STORIA

Volendo “giocare” con la Storia (S maiuscola) celebri sono le Cinque Giornate di Milano – siamo nelle battaglie simbolo dei moti risorgimentali – mentre per Napoli si ricordano le Quattro giornate di Napoli che ci rammentano l’insurrezione popolare contro le truppe naziste e siamo ovviamente nello scenario della Seconda Guerra Mondiale. Se in questa sfida a distanza tra Milano e Napoli saranno decisive le cinque giornate al termine del Campionato, o le quattro forse lo capiremo già da questa sera.

FATALE FU IL PAREGGIO

Inter-Roma da un lato e Napoli-Torino dall’altro confermano che ogni punto vale doppio. Da qui alla fine non è concesso sbagliare una partita per entrambe le contendenti. Da quel Napoli-Inter di poche settimane or sono, partita decisiva che avrebbe potuto determinare le sorti del Campionato, è merso un pareggio beffardo. Il Dio del Calcio ha deciso così che ci saremmo dovuti divertire probabilmente fino all’ultima giornata, ed è esattamente quello che sta accadendo. Non solo le squadre sono ora a pari merito (in questo senso l’Inter ci ha messo del suo con il doppio passo falso sulla Via Emilia tra Parma e Bologna), ma in più i recenti aggiornamenti sui regolamento hanno stabilito che in caso di parimerito finale, si disputerà una partita di spareggio per l’assegnazione del titolo nazionale.

UNA SFIDA FATTA DI CONTINUI COLPI DI SCENA

Come nei romanzi più avvincenti i colpi di scena sono salienti. Nei continui ribaltamenti di fronte abbiamo vissuto fasi della stagione in cui il Napoli dava l’idea di avere il vento in poppa, mentre l’Inter ha avuto una fase positiva che dava l’idea di un soprasso decisivo e senza appelli. Aprile – mese decisivo per le sorti neroazzurre – è stato devastante per il morale di Inzaghi e compagni, e salvo la qualificazione alle semifinali di Champions, tra l’esclusione dalla Coppa Italia per mano del Milan e i punti persi in territorio emiliano come già detto, hanno ridato vita a un Napoli che sembrava già recitare il De Profundis. Conte si è già dato per sconfitto in più di una conferenza stampa: tattica, strategia?

MAI DARE NULLA PER SCONTATO

Del calendario più complesso da qui alla fine per l’Inter si è già parlato a più riprese (basti vedere il raffronto tra le due partite in programma oggi). Sul fattore onda d’urto negativa abbiamo già visto gli effetti della sconfitta di Bologna sulla Coppa Italia, e il rischio di un nervosismo prolungato sulla scia degli isterismi di Inzaghi che ordina alla classe arbitrale di non dare minuti di recupero sullo 0-3 col Milan, potrebbe avere effetti devastanti su un Inter-Roma ad altissima complessità. Se tutto dice, insomma, che in questa fase è il Napoli ad avere il vento favorevole, attenzione ad ulteriori colpi di scena. I paragrafi conclusivi di questo appassionante romanzo basato sulla suspence potrebbero sorprenderci ancora.