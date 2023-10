Dopo l’esonero di Ballardini, la Cremonese vuole tornare grande per provare a rientrare in corsa per la serie A. La squadra lombarda troverà di fronte però la squadra di Bisoli, che però non è più quella dello scorso anno.

Le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia; Okereke, Coda.

SUDTIROL (4-4-1-1): Poluzzi; Giorgini, Cuomo, Masiello, Davi; Ciervo, Tait, Broh, Rover; Lunetta; Odogwu.

Dove vederla:

La gara sarà trasmessa su Sky Sport.