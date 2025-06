Croazia-Repubblica Ceca, le probabili formazioni e dove vederla

Altra gara dal sapore di spareggio quella tra Croazia e Repubblica Ceca. La formazione di Hasek ha vinto le tre gare a disposizione sino a questo momento, confermandosi in testa alla classifica. Dall’altra parte, la squadra di Dalic ha vinto l’unica sfida disputata contro Gibilterra. La gara, in programma lunedì alle 20.45, sarà visibile, insieme agli altri incontri della serata su Diretta Gol su Sky Sport Calcio; in streaming su Sky Go e Now.

Croazia-Repubblica Ceca, le probabili formazioni:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Caleta-Car, Pongracic, Juranovic; P. Sucic, Modric; L. Sucic, Pasalic, Perisic; Budimir. CT. Dalic.

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Coufal, Holes, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Cerny, Sulc, Hlozek; Schick. CT. Hasek.