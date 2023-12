Crystal Palace-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Si apre la sedicesima giornata di Premier League: il Liverpool ospite del Crystal Palace al Selhurst Park. Reds a caccia di punti per restare ancorati al primo posto, a soli due punti dall’Arsenal capolista. Nell’ultima uscita, la formazione allenata da Klopp a sconfitto per 0-2 lo Sheffield United. Diversamente, il Crystal Palace, quattordicesimo, manca la vittoria da ben quattro giornate, in cui ha raccolto soltanto un punto. L’ultimo precedente, risalente a febbraio, è terminato in parità, a reti inviolate. Il match, in programma sabato alle 13.30, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Andersen, Guéhi, Clyne; Richards, Lerma; Olise, Hughes, Ayew; Edouard. All. Hodgson. All. Hodgson.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Darwin Nunez, Luis Diaz. All. Klopp.