Spurs e Crystal Palace aprono la nuova giornata di Premier League questa sera alle 21. Tottenham capolista pronto a confermare l’ottimo momento nella trasferta del Selhurst Park. I ragazzi di Postecoglou si troveranno di fronte il Crystal Palace, reduce dal 4-0 subito contro il Newcastle, undicesimo a 12 punti. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Max, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CRYSTAL PALACE (4-2-3-1): Johnstone; Ward, Guehi, Andersen, Mitchell; Lerma, Doucoure; Ayew, Franca, Schlupp; Edouard. All. Hodgson.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Hojbjerg, Sarr; Kulusevski, Maddison, Richarlison; Son. All. Postecoglou.