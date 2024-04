Dalla Francia: “Per il dopo Pioli c’è anche Galtier” | Prossima settimana incontro decisivo?

Il Milan continua a lavorare al futuro in attesa di conoscere la posizione di Pioli

Per il dopo Pioli spunta il nome di Christophe Galtier. L’attuale tecnico dell’Al-Duhail sarebbe uno dei candidati per la panchina rossonera e secondo l’Equipe prossima settimana sarebbe previsto un incontro tra le parti, con l’allenatore che tornerebbe in Europa dopo l’esperienza al PSG.

Addio Pioli, c’è Galtier?

Tanti i nomi fatti in queste ore, da Lopetegui a Fonseca fino all’allenatore ex Lille, che conosce benissimo Maignan, Rafael Leao e riaccoglierebbe a braccia aperte anche Jonathan David, attaccante della squadra francese che tanto piace al Milan. Menzione a parte per Zlatan Ibrahimovic, che ha un bel rapporto con l’allenatore.