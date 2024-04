Milan, si lavora al rinnovo di due titolarissimi di Pioli | La situazione

A soli due giorni dal tanto atteso Derby della Madonnina, in cui il Milan dovrà strappare almeno un punto all’Inter per poter rimandare la festa scudetto dei cugini neroazzurri, il club rossonero affronta una sfida cruciale al di là del campo da gioco: garantire il futuro di due pilastri, Theo Hernandez e Mike Maignan, entambi in scadenza nel 2026 e con i quali non si sono ancora aperte le trattative per il rinnovo.

Milan, presto nuovi contatti per i rinnovi di Theo e Maignan ma occhio al Bayern

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nuovi incontri sono all’orizzonte per discutere le prossime mosse contrattuali. Entrambi i giocatori manifestano il desiderio di restare al Milan e contribuire al suo successo futuro, tuttavia, è evidente la richiesta di una crescita sia in termini di ambizioni che di compensi finanziari. Maignan, con un attuale stipendio di 3,2 milioni, aspira a un adeguamento del salario, mentre Hernandez mira a un riconoscimento che si avvicini al vertice della rosa rossonera.

Ma il Milan non è solo in questa partita. Il Bayern Monaco si è affacciato sullo scenario con occhi avidi, soprattutto considerando le partenze imminenti in difesa e in porta. Con Neuer e Alphonso Davies pronti a salutare, il club tedesco potrebbe ben presto considerare Hernandez e Maignan come soluzioni appetibili per rinforzare la propria squadra.