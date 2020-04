Dalla Spagna: Lazio interessata all’acquisto di Luis Suarez

Dalla Spagna arrivano conferme, come anticipato ieri da sportpaper, c’è l’interessamento della Lazio per Luis Suarez: attaccante in prestito nella squadra aragonese ma di proprietà del Watford.

Il centravanti colombiano classe ’97, che condivide ruolo e nome con l’altro famoso uruguaiano del Barcellona, fin dall’estate scorsa è stato vicino al club biancoceleste. Quest’anno però Tare è molto più interessato al suo acquisto data la sua esplosione: 17 gol e 3 assist in 29 partite di Liga 2.

Come conferma la rassegna stampa di Radiosei, le probabilità di vederlo giocare nella Lazio sono davvero alte dato che il giocatore è gestito dalla You First Sport, stessa agenzia di Luis Alberto e Jony. In un periodo in cui il rinnovo con il numero 10 è praticamente cosa fatta, al momento della firma si potrà anche allargare il discorso all’altro assistito.

Suarez al momento percepisce 300 mila euro, mentre a Roma potrebbe arrivare fino a un milione di base più bonus. Per quanto riguarda il prezzo dovrebbe aggirarsi tra gli 8 e i 10 milioni, anche se, la crisi legata al coronavirus rende al momento qualsiasi trattativa difficile da mandare in porto. La concorrenza per il colombiano è tanta perché oltre alla Lazio il giocatore piace a Napoli, Atletico Madrid, Valencia, Betis. Seguiranno aggiornamenti.