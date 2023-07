Dall’Argentina: “Wanda Nara ha la leucemia” | Partenza in Europa rimandata

Sono ore d'apprensione per l'agente del calciatore argentino

“Wanda Nara ha la leucemia”. E’ questa la brutta notizia delle ultime ore, che coinvolgerebbe la soubrette e agente e moglie del calciatore ex Inter, Mauro Icardi. L’indiscrezione è stata data dal giornalista Jorge Lanata nel corso del programma radiofonico a Radio Mitre citando tre fonti vicine all’ex moglie di Maxi Lopez e della clinica Los Arcos, dove è stata ricoverata mercoledì notte visti i forti dolori addominali.

Secondo diverse fonti legate alla famiglia argentina, Wanda Nara, sarebbe dovuta partire in questi giorni per l’Europa insieme a Icardi e i figli anche se avrebbe rimandato il viaggio. Dopo l’Argentina, la notizia è arrivata anche in Italia dove è stata data da tutte le maggiori testate giornalistiche, tra cui Tgcom24, che ha riportato la notizia.