Dall’Inghilterra: “Jorginho verso il ritorno in Italia” | I dettagli

L'agente del calciatore italo-brasiliano apre ad un ritorno in Serie A

Football London svela come il futuro di Jorgnho possa essere di nuovo in Italia, come confermato anche dal suo procuratore Joao Santos, che ha aperto alla possibilità di nuovo alla serie A(si è parlato di nuovo del Napoli e di Juventus).

Ag. Jorginho: “Parleremo con l’Arsenal”

Le parole del suo agente Joao Santos

“Jorginho è in scadenza coi Gunners, parleremo con loro perché sta facendo bene. Se avranno bisogno di lui dalla prossima stagione…”.

O magari torna in Italia?

“Nel calcio è sempre così: Jorginho ha giocato tutta la vita in Italia, gli piace tanto, perché dire no?”