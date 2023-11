Italia, parla l’agente di Jorginho: “I rigori li sbaglia soltanto chi li calcia. Oggi è più difficile…”

L’agente Joao Santos, è intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb.com per parlare di Jorginho e della questione rigori. Il centrocampista dell’Arsenal arriva da una serie di rigori sbagliati con la Nazionale, uno su tanti, nel recente passato ha avuto un peso specifico visto che per un suo errore a malincuore l’Italia non si è qualificata al Campionato del Mondo del 2022.

Italia, le parole di Joao Santos

“I rigori li sbaglia soltanto chi li calcia. Se stasera dovesse essercene uno per l’Italia, spero vado a calciare lui perché è un professionista e i rigori sono una lotteria dove davanti hai sempre un portiere da battere. Sui portieri però va fatta una premessa. Sono migliorati tanto e ai giorni d’oggi studiano i movimenti dei rigoristi perciò diventa più difficile segnare che sbagliare“.