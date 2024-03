Dall’Olanda: “Zirkzee perfetto per il Milan” | Ma c’è un’alternativa di lusso

Intervistato da Milanews.it, Nik Kok di Algemeen Dagblad ha parlato del possibile futudo di Zirkzee al Milan, calciatore che ha sorpreso in Italia e che è ambito da numerosi top club tra cui il club rossonero.

Zirkzee verso il Milan? C’è la conferma

Il Milan sarebbe uno step in più. Sarebbe pronto per San Siro?

“Il salto in alto è spesso difficile. Dal punto di vista del talento mi sembra che non ci possano essere problemi. Ma dal punto di vista mentale? Questo è il punto di domanda. In ogni caso non è un profilo alla Giroud”.

Non è finita qui però perchè oltre l’ex Bayern il Milan potrebbe pensare anche a Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord che piace in Italia e che ha già incontrato varie volte la Roma sia in Conference che in Europa League.