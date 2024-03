Milan, quanto costa Zirkzee | L’interesse della Premier fa lievitare il prezzo

Joshua Zirkzee rimane uno degli obiettivi principali del prossimo mercato del Milan. L’intenzione dei rossoneri è di acquistare su un giovane attaccante su cui puntare per il futuro. In questa stagione l’olandese del Bologna è esploso, e possiede le caratteristiche considerate congeniali per il gioco di Pioli. Unico neo di questa ipotesi è il prezzo, che continua a crescere di pari passo con le prestazioni del classe 2001, e potrebbe alzarsi ulteriormente se per lui si scatenasse un’asta.

L’interesse della Premier alza il costo di Zirkzee

Il Bayern Monaco ha la prelazione e una percentuale sulla rivendita di Zirkzee, ma non sembra intenzionato a riprenderselo, vista la presenza di Harry Kane in Baviera. Il Bologna però gongola perché l’attaccante ha attirato i club di Premier League, su tutti Manchester United, Tottenham e Arsenal hanno preso informazioni sull’olandese. La cifra minima richiesta è 60-70 milioni di euro, ma la concorrenza inglese potrebbe far schizzare il prezzo a cifre ben più elevate.