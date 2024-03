Per il Milan, indipendentemente da come finirà questa stagione, con secondo posto e soprattutto Europa League in ballo, i rossoneri quest'estate sono chiamati ad acquistare il centravanti del futuro. Dovrà essere giovane, un under 25, e per questo si è già stilata una lista di potenziali candidati, il cui nome in cima alla lista è Joshua Zirkzee.

Il mercato estivo sarà molto intenso per i rossoneri, il Milan ha bisogno di rinforzi, soprattutto nel reparto offensivo. La dirigenza ha già puntato gli occhi su un valido giocatore: Zirkzee del Bologna.

Milan, Zirkzee primo in lista, ma spuntano altri nomi

Indipendentemente da come finirà questa stagione, con secondo posto e soprattutto Europa League in ballo, il club di Via Aldo Rossi quest’estate è chiamato ad acquistare il centravanti del futuro. Con Giroud sempre più vicino alla MLS, c’è bisogno anche di un profilo più giovane. Il principale candidato, primo nella lista dei dirigenti milanesi, è Joshua Zirkzee.

Acquistato dal Bologna per 8.5 milioni di euro, oggi l’olandese vale 40 milioni. Per la vendita del 22enne il 50% del costo è anche del Bayern Monaco, che ha acquistato la punta olandese quando aveva 16 anni e l’ha lanciata nel mondo dei grandi. I bavaresi hanno diverse opzioni sul futuro dell’attaccante, anche se non hanno intenzione di riportarlo in Germania, hanno investito su Harry Kane e Mathys Tel.

Zirkzee vuole spazio e ha intenzione di giocare con continuità, perché vuole sbocciare in altri contesti, il Milan sarebbe il posto giusto. I rossoneri oltre a Zirkzee seguono punte come Sesko, Gimenez e Gyokeres. L’olandese costa 40 milioni, per lui aperta anche la Premier League nel caso non approdasse a Milanello e a Zirkzee non dispiacerebbe giocare nel campionato migliore del mondo.