Danimarca – Portogallo, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida d’andata dei quarti di UEFA Nations League tra Danimarca e Portogallo. Squadra di Riemer che ha chiuso al secondo il gruppo 4, alla spalle di una Spagna dominante. Tutto facile per i lusitani nel gruppo 1. L’ultimo precedente in casa dei danesi risale al 2014, per le qualificazioni ad EURO 2016. poi vinto proprio dai lusitani, quando fu decisiva la rete di Cristiano Ronaldo nei minuti di recupero. La gara, in programma il 20 marzo alle 20.45, sarà visibile su UEFA TV.

Danimarca – Portogallo, le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-4-2): Schmeichel; Kristensen, Vestergaard, Andersen, Rasmussen; Isaksen, Eriksen, Hojbjerg, Damsgaard; Hojlund, Harder. All. Riemer.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Leão. All. Martínez.