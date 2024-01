De Rossi, buona la prima. La Roma supera 2 a 1 il Verona

La Roma supera 2 a 1 il Verona

La Roma di De Rossi parte bene, prima vittoria e tre punti utili per la classifica. Un 2 a 1 ricco di alti e bassi quello conquistato contro il Verona. Prima parte di partita con una Roma motivata e propositiva, con un El Shaarawy rilanciato da De Rossi e in grande spolvero, due assist per il faraone che portano ai gol di Lukaku e Pellegrini, bel gol quello del capitano. Nella ripresa calano i giallorossi e il Verona prova a riaprire la gara. Un calcio di rigore concesso per fallo di mano di Llorente sprecato da Djuric. Nel finale arriva il gol di Folorunsho, complice un non irresistibile Rui Patricio. Dentro Belotti per far salire la squadra, il risultato non cambia. La Roma vince e conquista tre punti pesanti, l’era De Rossi inizia col piede giusto.

IL TABELLINO

ROMA-VERONA 2-1

Roma (4-3-1-2): Rui Patricio, Karsdorp, Llorente, Huijsen, Spinazzola (28′ Kristensen), Bove, Paredes, Pellegrini, Dybala (12′ st Zalewski), El Shaarawy (36′ st Belotti), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli, Joao Costa, Golic, Oliveiras. All.: De Rossi

Verona (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Folorunsho, Serdar, Mboula (1′ st Bonazzoli), Saponara (32′ st Cruz), Suslov, Djuric (32′ st Henry). A disp.: Chiesa, Perilli, Amione, Charlys, Calabrese, Cisse. All.: Baroni

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 19′ Lukaku (R), 25′ Pellegrini (R), 31′ st Folorunsho (V)

Ammoniti: Paredes (R), Dawidowicz (V), Folorunsho (V), Llorente (R)

Espulsi:

Note: