De Rossi: “Il derby da allenatore cambia ma c’è voglia di rivalsa. Tudor ha un’idea di calcio alla Gasperini”

“Siamo entrambi subentrati e senza tantissimo tempo, allenamenti ne abbiamo fatti pochi, lui meno di me. Ho stima di Igor, è un allenatore importante, ha un’idea precisa sulla corrente di Gasperini. È uno intelligente, sa adattarsi alla squadra che ha trovato, è sicuramente uno che stimo e con cui ho un buon rapporto”.

L’approccio alla gara può essere fondamentale?

“Abbiamo parlato di questo, ma credo siano più i discorsi tattici da affrontare. All’inizio mi dicevate che nel secondo tempo la Roma calava…a parte gli scherzi, vanno affrontate determinate cose, vanno fatti discorsi di partita in partita, so quali sono i problemi che abbiamo affrontato, ma stiamo parlando di Serie A: sapendo da dove arrivavamo, andare a passeggiare a Lecce, col Torino ecc… non è facile. Forse non ci riesce neppure l’Inter, penso che sia normale soffrire un tempo a Firenze, l’Atalanta è una squadra incredibile e guardate che fatica ha fatto l’altra sera. Il Lecce sembra a voi una piccola ma è difficile andarci a giocare per diverse ragioni che messi insieme ti portano a soffrire”.

Che tipo di approccio hai con gli arbitri da allenatore? Avete una strategia come società?

“Io penso che non ho una strategia, ma una gestione: non posso allenare gli arbitri. Gli allenatori non vogliono la decisione giusta, ma la decisione a favore. Per me a Lecce abbiamo subito un danno, ma bisogna sempre analizzare. Se si fa un discorso sano, e io penso di essere uno che riesce a fare un discorso sano senza farmi annebbiare, penso di poter parlare con loro, cerco di guardare l’evidenza e protestare quando è tale, ma lì mi fermo. Anche con la società ne parliamo quotidianamente, ovvio che prendiamo posizione ma un episodio come Lecce non è che si ripete ogni settimana, non sono preoccupato per questo. Mi preoccupa di più la gestione del regolamento, dovrebbero “usarci” come cavie, nessuno al mondo può capire un contatto, un fallo come i giocatori. Gli ex giocatori dovrebbero essere coinvolti per stilare un regolamento che non abbia zone d’ombra. Spesso ci sono controsensi pericolosi”.

I big come Dybala si gestiscono o bisogna stringere i denti?

“Nei primi due mesi, a parte chi rientrava dagli infortuni non ho mai gestito. Per il resto, lo stesso Dybala l’ho spremuto abbastanza. Ovvio che la gestione va fatta prima della partita, negli allenamenti. Durante il recupero atletico dobbiamo evitare di fare del minutaggio da 90′ per più partite consecutive. Ma loro conoscono i loro corpi, non dobbiamo incappare in nuovi infortuni, abbiamo fiducia nei giocatori che scendono in campo al posto loro”.