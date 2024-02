De Zerbi: “Per ora non penso alla partita con la Roma. De Rossi è un grande amico ma spero di vincere”

Sono queste le parole di Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, alla vigilia della partita contro l’Everton e a cui è stato chiesto di commentare il sorteggio di Europa League: “Voglio rimanere concentrato sulla partita contro l’Everton, poi giochiamo l’FA Cup e poi penseremo alla Roma, alla partita in Europa League. Sicuramente è una partita difficile, ma se vogliamo andare avanti in Coppa dobbiamo vincere, che sia la Roma o un’altra squadra”.

De Zerbi: “De Rossi sente il calcio come me, ha un grande cuore”

E poi ancora: “De Rossi è un mio grande amico. Le nostre figlie sono grandi amiche e ho grande rispetto per lui. Sapevo già prima che lavorasse alla Roma che poteva essere un grande allenatore perché da giocatore ha dimostrato una personalità incredibile, suo padre è un allenatore. Lui mi piace perché sente il calcio come me, ha un grande cuore, è una persona appassionata e siamo amici. Ma spero di vincere”.