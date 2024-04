Derby della mole, Juventus ermetica negli ultimi due derby | Allegri vuole un altro clean sheet

Porta della Juventus inviolata nei derby di Serie A in casa del Torino da 224 minuti (più recuperi vari). Insomma, zero reti al passivo negli ultimi 2 incroci. Non si tratta di un primato. Perché già fra il 2017-2018 e il 2019-2020 furono 3 le stracittadine esterne a porta inviolata. Mentre le migliori performance coincidono con i 5 scontri diretti senza gol subiti fra il 1962-1963 e il 1966-1967, fra il 2002-2003 e il 2013-2014 (com’è evidente in questo ultimo caso gli scontri furono separati da stagioni senza derby della Mole).

Il clean sheet marchio di fabbrica delle due torinesi quest’anno. 15 per Milinkovic-Savic, 14 per Szczesny

Proprio la prima statistica da mettere in evidenza a qualche giorno dalla gara numero 79 nella Serie A col girone unico riguarda la solidità difensiva dei due club piemontesi. In fatto di clean sheet Milinkovic-Savic e soci con 15 sono secondi solo all’Inter. Szczesny e compagni inseguono però da vicino a quota 14. Quella bianconera è la seconda difesa del torneo, 24 reti al passivo. Quella granata risulta quarta, con 5 centri in più subiti, 29.