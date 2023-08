Sorteggi UEFA Champions League: Napoli con il Real, Inter con il Benfica, girone di ferro per il Milan, Lazio con l’Atlético

Via ai sorteggi della fase a gironi della UEFA Champions League 2023/2024 dal Grimaldi Forum di Montecarlo. Prima fascia per il Napoli, campione d’Italia; seconda per l’Inter, finalista dell’ultima edizione della competizione, sconfitta in finale dal Manchester City, campione; terza per le altre due italiane, Milan, semifinalista della passata edizione, e Lazio.

Diretta:

18.00 Tutto pronto: via ai sorteggi della fase a gironi della UEFA Champions League.

18.07 Non potranno essere pescate nello stesso girone squadre della medesima Federazione. Inter e Milan non potranno giocare durante la stesso giorno, come, di conseguenza, Napoli e Lazio.

18.10 Eric Abidal, ex calciatore del Barcellona, e Joe Cole, ex calciatore del Chelsea, sono i due Special Guest della serata dei sorteggi.

18.22 Comincia il sorteggio:

GRUPPO A

Bayern Monaco (GER)

Manchester United (ING)

Copenhagen (DAN)

Galatasaray (TUR)

GRUPPO B

Siviglia (SPA)

Arsenal (ING)

PSV Eindhoven (OLA)

RC Lens (FRA)

GRUPPO C

Napoli (ITA)

Real Madrid (SPA)

Braga (POR)

Union Berlin (GER)

GRUPPO D

Benfica (POR)

Inter (ITA)

Salisburgo (AUS)

Real Sociedad (SPA)

GRUPPO E

Feyenoord (OLA)

Atlético Madrid (SPA)

Lazio (ITA)

Celtic (SCO)

GRUPPO F

Paris Saint-Germain (FRA)

Borussia Dortmund (GER)

Milan (ITA)

Newcastle (ING)

GRUPPO G

Manchester City (ING)

Lipsia (GER)

Stella Rossa (SER)

Young Boys (SVI)

GRUPPO H

Barcellona (SPA)

Porto (POR)

Shakhtar Donetsk (UCR)

Royal Antwerp (BEL)

Premiazione:

19.02 Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, vince il premio come Miglior Allenatore dell’Anno. Sarina Wiegman, ct della nazionale inglese femminile, vince il premio come Miglior Allenatrice dell’Anno UEFA.

19.11 Erling Halaand, attaccante del Manchester City, vince il premio come il Miglior calciatore dell’anno. Ad Aitana Bonmati, centrocampista del Barcellona, il premio come Miglior calciatrice della stagione.