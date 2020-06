Dolomiti Energia Trentino EuroCup: è ufficiale il ritorno

Il consiglio direttivo di ECA ha ufficializzato l’elenco delle 24 squadre che prenderanno parte alla prossima 7DAYS EuroCup, selezionando la Dolomiti Energia Trentino per prendere il posto lasciato dai Fraport Skyliners Frankfurt. I bianconeri nella stagione 2020-21 scenderanno così in campo nella propria quinta partecipazione assoluta in 7Days EuroCup (la quarta consecutiva): la Dolomiti Energia Trentino insomma continuerà a vivere il ritmo incessante del doppio impegno nazionale e continentale, sfidando ai massimi livelli italiani ed europei alcune fra le grandi squadre del Vecchio Continente.

Dolomiti Energia Trentino EuroCup: il commento di Trainotti

Questo il commento del General Manager trentino Salvatore Trainotti: “Siamo molto contenti di prendere parte anche quest’anno alla 7DAYS EuroCup. Giocare la Coppa Europea è in linea con la nostra cultura aziendale e con i nostri valori, come abbiamo imparato in questi anni a conoscere e ad apprezzare. Affronteremo la coppa con la serietà, l’entusiasmo e la passione con cui l’abbiamo sempre vissuta: sono convinto che sarà un importante stimolo in più per affrontare la stagione con ambizione e slancio”.