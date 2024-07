Pep Guardiola ha chiesto Gigi Donnarumma per difendere la porta del suo City. I Citizens sono pronti a portarlo via da Parigi per accontentare il proprio allenatore. L’affare con i parigini potrebbe essere uno dei più importanti di questo mercato estivo.

Donnarumma al City, inglesi pronti a portarlo via da Parigi

L’ex tecnico del Barça avrebbe individuato nel portiere del Psg e dell’Italia il successore di Ederson, possibile partente con destinazione Arabia Saudita. Gigio, dal 2021 al Paris Saint-Germain, non dispiacerebbe lasciare la capitale della Francia per volare in Inghilterra per una nuova esperienza. L’ex Milan è da mesi in trattativa con il Paris per il rinnovo di contratto che scade nel 2026.

Anche se per il rinnovo non sembra esserci fretta né difficoltà perché i colloqui tra le parti sono positivi anche se non hanno trovato ancora accordi, gli inglesi potrebbero inserirsi. Il City avrebbe intenzione di ingaggiare il portiere napoletano con uno stipendio superiore a quello attuale che è attorno ai 12 milioni di euro. Il costo del cartellino in possesso dei francesi è di almeno 60 milioni di euro, ma i soldi non spaventano certo il City.