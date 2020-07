Milan-Donnarumma ancora insieme

Donnarumma e il Milan, la storia continua. Il portierone napoletano questa sera giocherà la partita numero 200 in rossonero, un traguardo importante per un giovanissimo come Gigio. Il Milan è pronto ad offrirgli il rinnovo desiderato per proseguire il cammino in rossonero. Obiettivi chiari per il portierone nonostante la giovane età: “La Coppa del Mondo è il sogno di tutti: è il primo anche per me – confessa a Sky Sport –. Voglio diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan”.