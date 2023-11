Rientrato in Italia, Paulo Dybala ha raccontato quello che è successo in occasione della sfida di ieri tra Brasile e Argentina. “Quello che è successo – le parole di Dybala – è una vergogna. Fosse successo in Argentina ci sarebbero state una marea di polemiche. E’ una vergogna – ribadisce l’attaccante della Roma – quello che è successo con la nostra gente e con la gente in generale”.

Dybala: “Su Scaloni non ce lo aspettavamo”

E poi ancora: “Non ce lo aspettavamo – ammette Dybala – specie dopo una partita così importante. Speriamo possa ripensarci, è stata una sorpresa per tutti noi. Vedremo cosa succederà, adesso torniamo nei nostri club e ci concentriamo sulle nostre squadre. Sono pronto”. Non c’è notizia migliore per i tifosi giallorossi e Josè Mourinho visto che la ‘Joya’ non è sceso in campo con la Seleccion.