Dybala, sistemata la questione arretrati | C’è l’accordo con la Juventus

Paolo Dybala torna a far parlare in casa Juventus. L’attaccante argentino fece discutere per il problema stipendi che ora è sempre più ad essere risolto visto che in ballo c’erano 3 milioni di euro in ballo con la “Joya”. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” avrebbe chiuso un accordo con il club bianconero senza dover arrivare ad una causa.