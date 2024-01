Parte il girone di ritorno col solito spezzatino che stavolta si allunga dal sabato fino al martedì, tanto per complicare sempre di più le scelte dei fantallenatori. Ecco, partita per partita, i nostri fantaconsigli

Si parte oggi alle ore 15.00 con GENOA-TORINO due formazioni che stanno andando oltre le aspettative e stanno regalando parecchie gioie anche agli appassionati di Fantacalcio. Nei grifoni, alla prima senza Dragusin, spazio al solito Gudmundsson, grande rivelazione del girone di andata, al quale vanno affiancati Retegui e Messias; nome in più Vasquez. Per la formazione dell’ex Juric invece prediligiamo Sanabria, Zapata e Vlasic ai quali aggiungiamo Bellanova. Sempre alle 15.00 in campo anche NAPOLI-SALERNITANA, derby campano che suona come un’ultima spiaggia per i Campioni d’Italia ma che vede anche i granata nell’impossibilità di sbagliare. Allora spazio per Simeone, Kvaratskhelia e Politano fra i padroni di casa, Candreva, Simy e Bradaric per gli ospiti. Nomi a sorpresa: Gaetano e Fazio.

Alle 18.00 scontro salvezza VERONA-EMPOLI. I padroni di casa, in smobilitazione societaria e tecnica si dovranno aggrappare disperatamente ai guizzi di Djuric e Ngonge; spazio anche per Folorunsho e Duda. Nell’Empoli speranze affidate a Caputo, Cambiaghi e Baldanzi.

In serata, ore 20.45, MONZA-INTER. I brianzoli punteranno sul ritorno al gol di Colpani, su Pessina e Mota. Jolly: Valentin Carboni. Per Inzaghi invece i soliti Lautaro, Thuram, Calhanoglu e Dimarco. Jolly dalla panca Dumfries.

Domenica a pranzo LAZIO-LECCE. Dopo i fasti di Coppa Italia, con l’ennesimo derby vinto nell’era “Sarri/Mourinho”, i biancocelesti dovranno confermarsi ma non potranno contare su Castellanos. Allora in attacco puntiamo su Zaccagni e Felipe Anderson che giostrerà da “falso nove”. Spazio anche per Guendouzi e Immobile che dovrebbe entrara a gara in corso. Per i salentini chances per Oudin, Strefezza e Krstovic ai quali aggiungiamo Piccoli e Ramadani.

Alle 15.00 di domenica scenderanno in campo CAGLIARI e BOLOGNA. Ranieri punterà su Pavoletti e Petagna ma occhio anche a Nandez e Augello. Per i felsinei, privi di Zirkzee, fiducia a Ferguson, Orsolini e Fabbian (dalla panchina). Carta jolly per Calafiori.

Alle 18.00 sarà la volta di FIORENTINA-UDINESE. I viola devono ripartire dopo la sconfitta col Sassuolo e punteranno su Beltran, Bonaventura e Biraghi. Jolly per Brekalo e Nzola che inizierà dalla panchina. Per i friulani, sconfitti a domicilio dalla Lazio, saranno Lucca, Pereyra e Lovric le punte di diamante. Noi daremmo una possibilità anche a Ferreira.

Alle 20.45 il match clou della giornata con MILAN-ROMA, le due deluse dalla Coppa Italia. I rossoneri cercheranno di rifarsi con Leao, Giroud, Pulisic e Theo mentre Mourinho punterà su Cristante, Lukaku, El Shaarawy e Pellegrini.

Lunedì alle 20.45 ATALANTA-FROSINONE. Orobici in forma, ciociari in caduta libera. per il Fantacalcio spazio a Scamacca, De Ketelaere, Ederson e Pasalic da una parte; Mazzitelli, Reinier e Soulè dall’altra.

Chiude la giornata JUVENTUS-SASSUOLO di martedì alle 20.45. I bianconeri avranno in Vlahovic, Yildiz e Rabiot i loro punti di forza mentre Dionisi punterà su Berardi, Pinamonti e Laurientè. Occhio pure a Chiesa, Locatelli e Thorstvedt.