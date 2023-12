Domani alle 15.30 si sfideranno Eintracht Francoforte e Bayern Monaco. Una sfida che si prospetta interessante, con entrambe le squadre in lotta ad inseguire i rispetti obiettivi. La squadra di Toppmoller ci arriva da un periodo complicato, con risultati abbastanza altalenanti e prestazioni poco convincenti. La squadra di Tuchel invece, non ha ancora perso una partita in questo campionato e vuole proseguire con la striscia di imbattibilità per tenere il passo del Bayer Leverkusen al momento in testa alla classifica.

Dove vederla:

Il match, in programma sabato alle 15.30 al Deutsche Bank Park, sarà trasmesso in tv e streaming da Sky e Now.

Le probabili formazioni:

Eintracht Francoforte (4-3-3): Trapp; Max, Pacho, Koch, Tuta; Ebimbe, Larsson, Aaronson, Knauff, Marmoush, Buta. Allenatore: Dino Toppmoller.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Sarr, Upamecano, Kim, Davies; Gotetzka, Kimmich; Gnabry, Muller, Sané; Kane. Allenatore: Thomas Tuchel.