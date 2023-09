Empoli-Inter, le ultimissime dal Castellani

Tanti cambi in casa Inter: Inzaghi conferma Pavard dal 1′ i difesa; a centrocampo torna Calhanoglu e parte titolare, per la prima volta dal suo passaggio in nerazzurro, Davide Frattesi. Sorpresa anche sulla fascia: riposa Dumfries, c’è Darmian. Nessun sorpresa in attacco, che sarà affidato ancora al duo Lautaro–Thuram. In casa Empoli, Shpendi favorito su Cambiaghi per un posto in avanti.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Shpendi. All. Andreazzoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Martinez. All. Inzaghi.