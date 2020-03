Calcio femminile, deciso il recupero di Empoli Ladies-San Marino Academy

San Marino Academy: nessuno in campo nel fine settimana

Empoli Ladies-San Marino Academy | Come da recenti comunicazioni della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Emilia Romagna, quasi tutti campionati al quale sono iscritte le 15 formazioni facenti parte della San Marino Academy (prima squadra femminile esclusa) sono al momento sospesi, sia per quel che concerne il settore giovanile maschile, sia per quello giovanile femminile, sia per il comparto Futsal.

Empoli Ladies-San Marino Academy: la data del recupero

L’unica eccezione riguarda il campionato femminile Primavera, per il quale occorre rifarsi alla circolare numero 88 della FIGC – Divisione Calcio Femminile: in essa viene comunicato, sulla base delle richieste di alcune società (sempre nell’ambito dell’emergenza Coronavirus), il rinvio di tutte e cinque le gare del Girone 1 e di una del Girone 2, appunto San Marino Academy-Roma Calcio Femminile. Nel frattempo è stata comunicata la data di recupero delle due gare della giornata precedente, vale a dire la 19°. Empoli Ladies-San Marino Academy si giocherà domenica 29 marzo alle 14:30. Nella stessa giornata e allo stesso orario verrà recuperata anche Cesena-Pink Bari.