Domani comincia l’ultimo turno prima di Natale del campionato di Serie A. E ad aprire le danze saranno Empoli e Lazio. Sia i toscani e i capitolini hanno un bisogno vitale di portare a casa i tre punti, per raggiungere i propri obbiettivi. L’Empoli deve risalire per posizioni per mantenere la categoria, mentre la Lazio non riesce a trovare continuità di risultati e certezze. Nell’ultima giornata di campionato, gli uomini di Andreazzoli, sono caduti in casa del Torino, mentre i ragazzi di Sarri hanno ceduto il passo all’Inter capolista. Nella scorsa stagione al Castellani i biancocelesti vinsero per 2-0. La partita con fischio d’inizio alle 18.30 sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cambiaghi. All. Andreazzoli.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.