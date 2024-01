Empoli-Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Empoli-Monza, prima in panchina per Davide Nicola che ha preso il posto di Andreazzoli. Una sfida da non perdere, i brianzoli si affidano a Carboni in attacco, l’Empoli punta su Shpendi.

Le probabili formazioni di Empoli-Monza

EMPOLI (4-3-3): Caprile; Bereszynski, Luperto, Walukiewicz, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Pereira; Colpani, Mota; V. Carboni.

La sfida tra Empoli e Monza, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Castellani” di Empoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.