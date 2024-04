Empoli-Torino, le scelte di Nicola e Juric | Le formazioni

Juric opta per la coppia d’attacco composta dai soliti Sanabria e Zapata. Confermati Linetty e Ricci in mezzo al campo, supportati da Bellanova e Lazaro. In difesa Tameze, Buongiorno e Rodriguez. Toscani con Niang in avanti, coadiuvato da Zurkowski e Cambiaghi. A centrocampo Marin e Maleh, con Gyasi e Pezzella sulle corsie laterali.

Empoli-Torino, le probabili formazioni:

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric.