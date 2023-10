Possibile cambio in attacco per Andreazzoli, il quale, dopo le prestazioni non esaltanti di Cambiaghi, potrebbe lanciare Cancellieri accanto al solito Caputo dal 1′. Ballottaggio in mediana tra Grassi e Marin, con il secondo il pole position per una maglia da titolare. In porta ancora Berisha; Caprile recuperato, ma di rientro dopo la pausa. In casa Udinese torna Thauvin con Lucca in avanti. Rientro dall’inizio anche per Kabasele al centro della difesa con Perez e Bjiol.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Ranocchia, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli